立憲民主党は定期党大会を開き、年間の活動方針などを採択しました。中道改革連合との「合流」については触れませんでした。立憲民主党・水岡代表：失った信頼は一朝一夕では戻らないのです。一歩ずつ信頼を積み上げなおしていく。その歩みを今日ここから始めたい。29日午後1時からの党大会で採択された活動方針では、中道を結成して臨んだ衆議院選挙について、結党の理由や掲げた考え方の違いの説明が十分でなかったなどと総括し