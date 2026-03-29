セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」は、2026年3月28日から春夏の期間限定で、UVジェル「パラドゥアウトドア ガードUV」をセブン-イレブンで販売しています（一部店舗を除く）。さわやかなレモンユーカリのほのかな香り春夏は紫外線量が増え、汗が蒸発する際に水分も奪われ、肌内部が乾燥しがちに。日やけ防止対策に加え、しっかりと保湿ケアを行うことが大切です。「パラドゥアウトドア ガードUV」は、日