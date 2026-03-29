旅行ガイドブックとして知られる「地球の歩き方」。この新潟版が3月19日に発売されました。実際に記者が本を頼りに新潟市の古町を「街歩き」してきました。 「地球の歩き方・新潟版」が発売 揺れる稲穂と優雅に空を飛ぶトキ。新潟らしい表紙が目を引きます。3月19日に発売となった「地球の歩き方・新潟版」。海外旅行のガイドブックとして知られる「地球の歩き方」。 1979年に創刊され、シリーズ累計128万部を突破し