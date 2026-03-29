さだまさしが5月13日に発売するソロ通算46作目／自身通算51作目のニューアルバム『神さまの言うとおり』の、アートワークと収録内容が公開された。 （関連：『EIGHT-JAM』を機に辿るさだまさしの名曲“マニア”カズレーザー、上白石萌音、MOROHA アフロらとの縁） アルバムのアートワークは、さだ本人が撮影した青空に美しい虹がかかる写真をもとにデザインされている。 今