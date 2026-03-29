ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は3月27日、Instagramを更新。ストーリーズ機能を使い、元NBAロサンゼルス・レイカーズのマジック・ジョンソンさんとのツーショットを公開した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 NBAのレジェンドであり、ドジャースの共同オ