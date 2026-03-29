5日、阪神競馬場で第70回（GI、芝2000m）が開催。昨年のダービー馬クロワデュノール、2年前の日本ダービーを制したダノンデサイルがジャパンC以来の再戦に加え、昨年の宝塚記念勝ち馬メイショウタバル、中山記念の勝ち馬レーベンスティールなどが出走予定。ここでは過去10年のうち、GIに昇格した2017年以降のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。