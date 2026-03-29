29日正午頃、平戸市田平町の井戸で女性の遺体が見つかりました。 死亡が確認されたのは、平戸市田平町に住む三根澄江さん(75)です。 警察によりますと、三根さんは一人暮らしで、28日から連絡がつかず、29日午前9時頃、家族から行方不明届が出されていました。 29日正午頃、捜索していた警察が三根さんの自宅近くの井戸で頭を下にした状態で沈んでいる遺体を発見、三根さんと確認されました。 井戸は直径約1メートルであ