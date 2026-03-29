中国で開催中のボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会で25日、中国の人型ロボット産業の局面をどのようにとらえるかが話題になった際、北京星動紀元科技の創業者の陳建宇（チェン・ジエンユー）氏は、「人型ロボット産業の再編・統合がこれから徐々に始まり、資金にゆとりがあるトップ企業は単一の技術や細分化された単一製品に特化した中小企業を買収して、技術と事業面の不足を補完するようになるかもしれない」と述べた。陳氏