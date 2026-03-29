地震で被害を受けた新幹線が、感謝の旅に出発です。午前3時すぎ、九州新幹線つばめが熊本港に向かって出発しました。このつばめは10年前の熊本地震で脱線し、その後、運行には使われませんでしたが、地震から10年の節目に沿線住民に感謝を伝えるため各地をめぐることになったのです。午後1時半、つばめは港を出発。九州新幹線沿線周辺の海上を航行して、来月10日からJR博多駅で展示されます。