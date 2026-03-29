立憲民主党は29日、党大会を開催し、来年度の活動方針をとりまとめました。中道改革連合への合流時期については示しませんでした。立憲民主党・水岡代表「日々支えてくださっていた皆様に（中道結党の経緯を）十分に説明する時間を持つことができませんでした。そのことについて、党代表として心よりおわびを申し上げます」水岡代表はまた、「立憲民主党として守るべき理念、政策、組織としての自立性を明確にする」として、中道改