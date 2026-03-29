グラビアアイドルでコスプレーヤーの三橋くんが28日、自身のXで薬剤師の国家試験に合格したことを報告しました。【写真を見る】【 グラドル・三橋くん 】 「薬剤師国家試験」に「合格」「春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ」三橋くんは、「111回薬剤師国家試験『 合格 』しましたおめでとうのコメントください〜」と、白のキャミソールにグレーのパーカースタイルで、届いた薬剤師国家試験の成績通知書