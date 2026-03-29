◇プロ野球セ・リーグ 阪神 12-6 巨人(29日、東京ドーム)阪神は8回以降で7点をあげるなど、終盤に打線が奮起し2連勝としました。これで開幕カード勝ち越しとしています。この日の先発は伊藤将司投手。初回から2アウト2塁のピンチを招くと先制タイムリーを浴びます。2回には2死球などで2アウト1、2塁の好機をつかみ、伊藤投手自らのタイムリーで逆転するも、3回には3連打を浴び1アウト満塁のピンチ。その後、押し出しの四球で得点を