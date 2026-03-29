プロバスケットボールB2リーグの熊本ヴォルターズは自力でのプレーオフ進出をかけて鹿児島と対戦しました。熊本は鹿児島との九州ダービー。10連勝中のヴォルターズは前半、ベテラン石川がB2個人通算4000得点を達成。後半、元NBAプレイヤー・アルキンズがスリーポイントシュートで同点に追いつくとその後も、躍動を続け勝負あり。73対70で鹿児島に逆転勝ちし11連勝、5