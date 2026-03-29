きょう午前7時すぎ、名古屋の繁華街・錦3丁目のネットカフェで、生まれて間もない赤ちゃんの遺体が見つかりました。「個室から異臭がする」という従業員からの通報で駆けつけた警察官が、その場にいた岐阜県可児市の自称・店員、今井三結容疑者（20）を死体遺棄の疑いで逮捕しました。今井容疑者は容疑を認めているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。