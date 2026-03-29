２９日（日）は彦根で平年より３日早い「さくらの開花」が発表され、これで関西全ての地域で桜のシーズンに入りました。 ３月３０日（月）の近畿地方は、昼間は上着いらずの暖かさ。動くと汗ばむくらいになりそうです。 高気圧は次第に遠ざかり、西からは前線を伴う低気圧が近づいてきます。南から暖かく湿った空気が流れ込む影響で、日中は晴れ間がありますが、南や東の地域ほど雲の多い空で、にわか雨の所があるで