◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)ブルージェイズ・岡本和真選手が開幕から2試合連続安打をマーク。試合前にはジョン・シュナイダー監督が岡本選手がメジャーに適応できている理由を語りました。この日メジャー初の『4番・サード』で先発し1安打1四球を記録した岡本選手。シュナイダー監督はメジャー移籍1年目で結果を残している理由に、「とてもシンプルで無駄のないスイング。映像