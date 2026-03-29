能勢電鉄と大阪プロレスがタイアップし、列車の中でプロレスの試合を行うイベントが今年も開催されました。 ゴングが鳴り響き、激しいプロレスが繰り広げられているのは列車の中です。 能勢電鉄と大阪プロレスがタイアップし、去年から開いているイベントで、４両１編成の列車内全てを使って試合を行います。 試合時間は川西能勢口駅を出発した列車が日生中央駅で折り返し平野駅に到着するまでの約１時間４０分。 選