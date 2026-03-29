比叡山延暦寺にある僧侶の墓と小川善明さん＝大津市天台宗の総本山「比叡山延暦寺」（大津市）には僧侶らの墓が2500基あまり点在する。その墓碑の一つ一つを調べた「比叡山延暦寺僧墓総覧」（法蔵館）が出版された。約15年前に調査を始め「現地を650回以上訪ね、記録した」著者の小川善明さん（76）の労作だ。（共同通信＝小町梨央）昨年、小川さんの調査に同行し、延暦寺を訪ねた。墓の多くは山中の足場の悪い斜面などにある