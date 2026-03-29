8回、代打木浪の勝ち越し内野安打で生還した阪神の二走坂本。巨人の捕手岸田＝東京ドーム阪神が打ち勝った。5―6の八回に坂本の適時打と代打木浪の2点打で逆転。九回は森下の1号ソロや坂本の2点三塁打などで突き放した。5番手の及川が今季初登板で白星。巨人は4点差を一度はひっくり返したが、救援陣が崩れた。