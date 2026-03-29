3年前の豪雨で崩落した熊本県山都町にある金内橋が復旧し、28日に開通式が開かれました。開通式には県や山都町の関係者、国会議員らが出席。テープカットで開通を祝いました。御船川にかかる国道445号の金内橋は2023年7月の豪雨で崩落。発災から4か月後には仮設の橋が設置され、3年2か月で新しい橋が完成しました。 新しい橋の長さは約42ｍ、幅は約10ｍで川の流れの影響を受けないよう橋脚はありません。工事費は、仮設の