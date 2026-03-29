イラン情勢をめぐり、イスラエルへの攻撃を開始したイエメンの親イラン武装組織フーシ派が「数日間は攻撃を続ける」と表明しました。一方でアメリカが地上作戦の準備を進めていることが報じられるなど緊張はさらに高まっています。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから1か月となった28日。記者「NYの中心部ではトランプ政権の数々の政策に反対する看板を掲げて、多くの人が行進しています」全米で「王様は要らない」