俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は29日に第12話「小谷城の再会」が放送される。見どころ満載だった前週。その中でも“顔圧”No.1だったのは…。前回の第11話は「本圀寺の変」。畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろ