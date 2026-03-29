作家の志茂田景樹さんが3月28日、自身の公式X（旧Twitter）に投稿し、86歳を迎えた心境を綴りました。 【写真を見る】【 志茂田景樹 】 「ゆっくりと生きよう。86歳を迎えて僕は改めて強く思いました」誕生日を迎え「やり残すことがあろうとここまで一生懸命やれた。それで悔いはないじゃないですか」志茂田さんは「ゆっくりと生きよう。86歳を迎えて僕は改めて強く思いました。」と記しています。続けて「いつまで生き