◇セ・リーグ阪神12−6巨人（2026年3月29日東京D）阪神が逆転勝ちで開幕カードを2勝1敗と勝ち越した。2戦目までの投手戦から一転して序盤から点の取り合い。両軍の先発投手も早々と降板した。5―5の7回、巨人が泉口のソロで勝ち越したが、阪神は直後の8回に坂本の中前適時打で追いつき、なお2死二、三塁から代打・木浪が二塁への内野安打で2者が生還して8―6とひっくり返した。開幕からここまでベンチを温めていた木浪