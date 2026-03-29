「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）巨人が開幕３戦目にして初の２桁１２失点。逆転負けで開幕カードを負け越した。２点ビハインドの九回は８番手・石川が森下にソロ被弾。さらに坂本の２点打三塁打、小幡の適時打で一挙４失点した。大勢、マルティネスを欠く苦しいチーム事情の中、八回もリリーフ陣が踏ん張れず。北浦が佐藤輝に安打を許して無死一塁となり、救援した船迫が大山にストレートの四球。犠打で１死二