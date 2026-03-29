9日は3月最後の日曜日。全国的に晴れて、絶好のお花見日和になりました。桜を求めてたくさんの人が繰り出しています。東京・立川市と昭島市にまたがる昭和記念公園。ソメイヨシノがほぼ満開となり、多くの花見客が訪れました。桜の下にシートを敷き、お弁当を食べる家族や手作りのお弁当を食べるカップルも見られました。昭和記念公園では菜の花も見頃で、ピンクと黄色のコラボを楽しむこともできます。29日は東京都心で21.8度、八