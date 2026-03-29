７段ステアでトリックを披露する吉沢選手＝２９日、相模原市中央区の小山公園スケートボードの聖地・相模原市中央区にある小山公園のニュースポーツ広場が３０日、リニューアルオープンする。２９日にはセレモニーが開かれ、地元出身のパリ五輪金メダリスト吉沢恋選手（１６）が一新された場内を滑走。子どもの頃から同公園で練習に励んできた吉沢選手は「幅広いセクション（障害物）がたくさんあるのがここの魅力。小さい子から