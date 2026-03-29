3月28日に放送された『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）に元KAT-TUNの中丸雄一が出演し、注目を集めている。番組冒頭、MCをつとめる浜田雅功から「中丸エエの？（テレビに）出てええの？」とさっそく “不祥事” をイジられると、「大丈夫……みたいです」と返し、浜田の爆笑を誘った。すると、チームを組むNEWS小山慶一郎も「俺らって、そういうカテゴリー？」「われわれも、どん底見てま