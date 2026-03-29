福留光帆（２２）が２９日、ボートレース蒲郡でトークショーを行った。イベント直前の５Ｒでは推しの毒島が４号艇で２着。ただ舟券は「１―４―２と１―４―６しか買ってなかったんですよ。毒島さんのレースを外してしまいました」と悔しさを隠せなかった。トークショーでは福留が所属するアイドルグループ「ＤＲＡＷＭＥ」の裏話や今回、トークショーのＭＣを務めた事務所先輩のきくりんとのエピソードを披露。また当地の公