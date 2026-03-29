軽やかに着こなせて、体型カバーにも一役買ってくれそうなチュニックが【GU（ジーユー）】に新作として登場。シンプルなワンツーコーデにプラスワンするだけで、チュール素材が抜け感をプラスして、即トレンドのレイヤードコーデに。早くもサイズ欠けが出ているので、早めのチェックがおすすめです。 今季チェックしたいベストセラーアイテム 【GU】「2ピー