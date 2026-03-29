生後6か月の息子を連れて、同じ月齢の赤ちゃんを持つ友人宅へ集まった日に思いがけない発熱。動揺し慌てて小児科に向かったところ、お医者さんから予想外の言葉をかけられました。筆者が初めての育児で空回りしていた忘れられない出来事です。 初めての発熱に頭が真っ白に！ 親子4組が友人宅に集まった時の出来事です。当時は息子が生後6か月、同じ月齢の赤ちゃんを持つ友人宅で、抱っこひもから息子を降ろした瞬間、なんだか息