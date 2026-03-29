ドバイワールドカップ海外競馬のG1・ドバイワールドカップが28日（日本時間29日）、メイダン・ダート2000メートルで争われ、日本から参戦したフォーエバーヤング（牡5、矢作）は2着に敗れた。大金星を挙げた米国のマグニチュード（牡4）には心強い仲間が同行しており、ファンの注目を集めた。逃げの手に出たマグニチュードの脚色が、最後まで衰えない。昨年、世界最高峰の米G1ブリーダーズカップクラシックを制した日本が誇