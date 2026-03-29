会社の運営には給与管理・財務管理・注文管理・在庫管理などさまざまな管理が必要で、企業資源計画(ERP)と呼ばれるシステムを導入すると一元管理できますが、複雑な機能の学習コストやランニングコストなどの負担が大きいため、個人経営のお店や小規模な工場などでは本格的なERPシステムを導入できません。しかし個人のお店レベルであるからこそむしろERPがあればもっと便利なはず、ということで夫が妻のパン屋のために開発したと