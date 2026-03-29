夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが29日までにInstagramを更新し、結婚30周年を報告。結婚式の写真を披露すると、ファンから「美男美女すぎ」「これからも仲良くね」といった声が寄せられた。【写真】黒紋付のかつみがイケメンすぎるレアな結婚式ショット（ほか10枚）さゆりが「今日結婚30周年真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と投稿したのはかつみとの結婚式の模様をおさめた複数の記念ショット。写真には、着物姿の