劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』スペシャルステージが、3月29日に開催された「AnimeJapan 2026」内・GREEN STAGEにて行われた。石川界人（梓川咲太役）、瀬戸麻沙美（桜島麻衣役）、山根綺（赤城郁実役）、石見舞菜香（美東美織役）が登壇し、劇場版にまつわるトークを展開したほか、公開日が初解禁された。【写真】『青ブタ』ステージに豪華キャスト集結石川界人＆瀬戸麻沙美ら本作は、鴨志田一に