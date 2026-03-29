◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの郡司裕也捕手が２９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で、８回無死から今季１号となる左越え本塁打を放った。チームは開幕３連敗を喫したが、４番にとって復調への大きな１発となった。抜けてきた１球を、郡司は逃さなかった。４点を追う８回、先頭で打席に入るとソフトバンク・上茶谷の浮いてきた１４１キロのカットボールを捉えた。