タレントの中山秀征が２９日に自身のＳＮＳを更新。ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を卒業するアナウンサー２人に感謝を述べた。インスタグラムで「ありがとう」と始めて「岩田絵里奈アナ佐藤梨那アナ本日のシューイチで２人のアナウンサーが卒業になりました」と報告。「岩田アナはこれからはフリーアナウンサーとしての新たなスタートを切ります。新人アナと