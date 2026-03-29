立憲民主党の党大会後、記者会見する水岡代表＝29日午後、東京・永田町の党本部立憲民主党は29日、党大会を党本部で開き、2026年度活動方針を採択した。中道改革連合への合流の是非は判断時期を含め示さず、来春の統一地方選に独自候補を積極的に擁立する方針を明記した。水岡俊一代表は大会後の記者会見で、合流の是非は党内に賛否両論があるとして「議論は収束していない。議論の行方次第だ」と述べた。活動方針の原案では、