プロゴルファーでタレントの東尾理子（５０）が、カナダに長期滞在していることを明かした。２９日未明に更新したＳＮＳに「ご縁あって、３ヶ月ほどカナダです」と広々とした緑溢れる公園で、子供たちが気持ちよさそうにブランコに乗っている写真をアップした。東尾は２００９年１２月に俳優・石田純一（７２）と結婚（※石田は３度目の結婚）。長男（１３）、長女（１０）、次女（７）の３児を授かっている。