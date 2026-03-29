人気日本人女子レスラーが、自身のキャラクターを体現する“妖艶”ビジュアルの最新ショットを公開。遊び心あふれる投稿でファンを喜ばせている。【画像】日本人美女、“狐のお面”が妖艶な最新ビジュアルWWEスーパースターのカイリ・セインが29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妖艶な“狐のお面”姿の最新ビジュアルを公開した。今回の投稿は、世界中で人気のモバイルカードゲーム『WWE SuperCard（WWEスーパーカード）