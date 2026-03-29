シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が開幕から2試合連続のホームランを放ちました。開幕2戦目で早くも4番に抜てきされた村上選手。4回の第2打席、初球のストレートを豪快に振り抜きました。バックスクリーン右に飛び込む、2試合連続の第2号ホームラン。ルーキーが開幕から2試合連続ホームランを放つのは、球団史上初の快挙となりました。さらに守備でも魅せました。1塁線の打球に素早く横っ飛び。ヤクルトではサードを