小中学生男女14人組ボーカル＆ダンスカンパニー「PG」が29日、都内で「MIDNIGHT FEVER」リリース記念イベントツアーの最終公演を開催した。昨年12月にリリースした同曲のリリースイベントツアーで、全国8都市17会場で34公演を開催。各回で「チームP」と「チームG」の2組に分かれてステージに立ち、「WA・BI・SA・BI」「BANABANA」など全5曲を披露した。この日は1部と2部合計で2000人のファンを集め、2部の最後には「MIDNIGHT FEVER