県内有数のサクラの名所山口市の一の坂川できょう（29日）恒例のひな流しが行われました。ほぼ満開のサクラの下で行われたひな流し、ことしも多くの客でにぎわっていました。ひな流しは紙で作った人形を川へ流し無病息災を祈る行事で山口市一の坂川では2016年から行われています。流すひな舟とひな人形には山口市の徳地和紙が使われています。きょうは400のひな舟が用意されひとりひとり思いを込めながら流していました。（親子で