決勝点の伊東（左）ら、途中出場の選手たちが攻撃のグレードを挙げた。(C)Getty Images森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間3月28日、英国遠征初戦としてスコットランド代表と対戦し、伊東純也のゴールにより1-0で勝利を収めた。敵地ハムデン・パークで森保ジャパンは粘り強い戦いを展開。前後半それぞれでスコットランドにチャンスを作られる場面はあったものの失点を許さず、後半からピッチに立った途中出場のプレーヤ