◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）中日の高橋宏斗投手が今季初登板初先発し、８回を６安打１失点（自責０）。完投するも今季初黒星を喫した。カットボールを有効的に使い、５回まで３安打無失点と粘った。だが、６回だった。佐々木とファビアンの連打で２死一、二塁。菊池が放った二塁へのゴロを田中が捕球するも、一塁送球をサノーが後逸し、先制点を与えた。味方のミスで失点を許したが、７