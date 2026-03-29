◇MLB ブリュワーズ6-1ホワイトソックス(日本時間29日、アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手がメジャーデビューから開幕から2試合連続ホームランを記録。ベナブル監督も大絶賛しました。前の試合は6番でしたが、初の4番で出場。指揮官は「村上選手も含めて、特に序盤から選手たちをしっかり起用していきたいと考えている。シーズンに入ったばかりなので、とにかく打席に立たせて感覚をつかませたい。