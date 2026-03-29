◇セ・リーグ巨人6―12阪神（2026年3月29日東京D）巨人は打線が今季初の2桁となる12安打で6点を挙げながら、8人を投入した投手陣が大量12失点。昨季セ・リーグ王者との開幕カードを1勝2敗で終え、早くも借金生活に突入した。序盤で1―5と最大4点差をつけられたが、5回にダルベックの2号2ランで追いつき、7回に泉口の1号ソロで6―5と勝ち越し。だが、直後の8回だった。イニングをまたいだ5番手左腕・北浦が先頭・佐藤