◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人が昨年のセ・リーグ王者・阪神に敗れ、２０１２年以来１４年ぶりの開幕カード負け越しとなった。先発したドラフト３位・山城京平投手はコントロールがまとまらずに３回途中３安打５四死球で５失点。黒星こそ付かなかったが、苦いデビュー戦となった。開幕戦で白星を挙げた竹丸和幸投手に続き、新人２投手が開幕カードに先発したのは１９６２年の城之内、柴田勲