◇プロ野球セ・リーグ 阪神 12-6 巨人(29日、東京ドーム)巨人は初回に先制するも、逆転を許し2連敗。リードを奪い返す場面もありましたが、終盤に投手陣がしのぎ切れず、開幕カード負け越しとなりました。この日の先発はドラフト3位ルーキー・山城京平投手。初回は味方の守備にも助けられ無失点の立ち上がりとします。直後には打線が躍動。2アウトから泉口友汰選手がヒットで出塁すると、4番のダルベック選手が先制タイムリーを放