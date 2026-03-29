お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が28日、テレビ東京「ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜」に出演。結婚の決め手を語った。2021年に結婚と第1子誕生を報告した新山。モデルのダレノガレ明美に「新山さんは子どもがきっかけ？」と聞かれると、「結婚するならこの子やろなって思っていましたね」と答えた。「性格の良さとか凄く献身的なタイプなので。この子と結婚せえへんかったら次だいぶハードル上がるやろなって思